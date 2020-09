Corpo de vítima de afogamento é resgatado no bairro Jupiá em Três Lagoas (MS)

A vítima foi localizada a cerca de 2,5 metros de profundidade e estava sem roupas e documentos

TRÊS LAGOAS (MS) – O corpo de uma vítima de afogamento, de 33 anos, foi resgatado de dentro do rio Paraná na manhã de sábado (05). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a cerca de 2,5 metros de profundidade e teria sido vista com outra pessoa as margens do local pouco antes de se afogar.

Por volta das 09h, o 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5ºGBM) recebeu uma ligação relatando o possível afogamento, ocorrido no bairro Jupiá, na região em frente aos bares e restaurantes. As primeiras informações são que a vítima teria sido vista com outra pessoa as margens do local pouco antes de se afogar.

Equipes foram deslocadas para o local a fim de realizarem confirmação do fato e buscas aquáticas. A vítima foi localizada a cerca de 2,5 metros de profundidade e estava sem roupas e documentos. Por esse motivo, os bombeiros não conseguiram fazer a identificação.

Devido ao tempo bem superior a 1 hora submerso, não foram realizadas as manobras de reanimação por ser considerado morte óbvia pelos militares. Perícia e autoridade policial foram acionados, compareceram no local e fizeram a identificação e liberação do corpo.

Radio Cacula