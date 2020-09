Diretório do PSBD de Murutinga do Sul realiza dia 10 sua convenção municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, DO MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL, nos termos do art. 8º e demais disposições da Lei 9.504/97 e de acordo com os arts. 32, 95 e demais disposições do estatuto partidário, convoca os membros do I- os membros do Diretório Municipal; II- dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores com domicílio eleitoral no município; III- dos membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município; e IV- dos Delegados do Município à Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 10 de setembro de 2020, de 08h às 12h, na Câmara Municipal de Murutinga do Sul, localizado à Rua Jacira Marcussi Hussein, 897 em Murutinga do Sul, SP, observada a seguinte.

ORDEM DO DIA

Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.

O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será iniciado às 08h do dia 10/09/2020.

Murutinga do Sul, 04 de Setembro de 2020.

GILSON PIMENTEL

Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Murutinga do Sul