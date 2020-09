Grupo musical “Na Hora que Se Vê” entrega kits de alimentação, limpeza e higiene para entidades

ANDRADINA – O grupo musical “Na Hora que Se Vê”, realizou na noite da última terça-feira (01), no clube Rolex, a entrega de dezenas de kits de material de limpeza, higiene e alimentação para três entidades beneficentes da cidade de Andradina, conforme apontadas por um dos líderes do grupo, o advogado Luiz Alberto da Silva, o “Lobão”. O material vai aliviar substancialmente a situação das entidades, que enfrentam dificuldades durante esse período de pandemia do coronavirus (Covid 19).

Estiveram presentes no ato da doação os presidentes do Asilo São Vicente de Paulo, Maurício e o diretor Rubinho; da Camenor – Casa do Menor leda Furquim Atílio, Jair Pereira Cardoso e do Recanto do Senhor Jesus, Valdir. Também presentes representantes do grupo promotor da ‘live’, “Lobão”, Paulinho Shinkado, Afonso.

Os alimentos foram arrecadados durante evento (live) realizada no úiltimo sábado (29/08), na arena Safira Sport, idealizado pelo ‘GRUPO NA HORA QUE SE VE’ e teve participação especial do Jackson, André (do Conservatório) e Nene Zacarias e contou com o apoio das empresas: Safira Sport, Prando Transportes, Empório do Peixe, Mercado São Roque, Pesqueiro Por do Sol, Rede Sertanejo de postos de combustíveis, Bonés Brasil e Casa das Lâmpadas.

Outros dois clubes da cidade tiveram participação importante na arrecadação junto de seus associados e diretoria, são eles Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, Nosso Clube Guaporé e Rolex, que encorpou significativamente os números das doações ora repassadas às entidades beneficiadas.

Os representantes das entidades beneficiadas postaram em redes sociais agradecimentos aos membros do grupo Na Hora Que Se vê, e também aos clubes Cecam e Guaporé, pela significativa doação de alimentos naquela noite. “Hoje nossa gratidão vai para os amigos do Grupo Na hora que se vê! E aos dois clube, Cecam, Guaporé e Rolex, que realizaram uma ‘live’ no último sábado em prol a algumas entidades.