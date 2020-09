Servidora pública de Castilho tem veículo Gol furtado

Funcionária pública da Central de Ambulância da área de saúde do município informou que o veículo estava estacionado de lado de fora

CASTILHO – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, da Seccional Andradina, vai em busca de imagens e informações que possam levar a identificação de um ladrão que furtou na madrugada de quarta-feira (02), um veículo VW Gol, cor vermelha, ano 1997, pertencente à funcionária pública da Central de Ambulância da área de saúde do município, Valquíria Prates Vargas.

Segundo informações da Polícia Civil, a funcionária alegou que deixou o veículo VW Gol, ano 1997, com placa de Pacaembu/SP, estacionado na rua Julio Gudrin, centro, em frente da residência dela e foi dormir. Ela disse ainda que a filha dela ouviu um barulho, mas não pensou que seria alguém levando o carro. Ao acordarem pela manhã constataram que o veículo havia sido furtado.

MOLEZA PARA O AZAR

Segundo a funcionária municipal de Castilho, o veículo sempre passa a noite na garagem, mas naquela ocasião resolveu deixar ele estacionado na rua Julio Gudrin (defronte a sua residência). Segundo especialistas, Isso contribuiu e muito para que o ladrão furtasse o Gol (crime de ocasião, quando o criminoso aproveita uma oportunidade, um vacilo cometido pelo proprietário), um modelo bastante cobiçado por ladrões.

FURTO EM ANDRADINA

Recentemente, uma vendedora residente na cidade de Andradina também teve seu veículo Gol, cor branco, ano 1997, furtado madrugada da noite da última quinta-feira (27/08), quando estava estacionado pela rua Humberto de Campo, esquina da rua Regente Feijó, bairro Vila Rica. O provável ladrão capotou o Gol quando fugia para Castilho. Até pode ser a mesma pessoa, já que os veículos são do mesmo ano e o ladrão pode estar precisando de peças para o que ele deve ter. Leia matéria abaixo:

VW Gol furtado em Andradina é encontrado capotado em estrada de Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar de Castilho localizou na manhã da última sexta-feira (28), o veículo VW Gol, na cor branco, placa CIS – 7996 (Dracena/SP), ANO 1997, furtado na noite de quinta-feira (27), no bairro Vila Rica, em Andradina. O suspeito de ter praticado o furto conseguiu fugir antes da chegada dos policiais e está ferido. O veículo foi guinchado por estava amassado devido um capotamento.

CAPOTAMENTO

Segundo informações do boletim de ocorrência, um rapaz trajando camiseta rosa e bermuda branca ou cinza, teria sido visto por motoristas que passavam no local, saindo do veículo após perder o controle de direção em uma curva acentuada da estrada vicinal Orlando Zancaner, que demanda dos municípios de Castilho Para Nova Independência, e capotar, parando na posição normal.

Esse indivíduo estaria com um arranhão no rosto e fugiu para uma mata, não sendo localizado quando várias equipes da Polícia Militar chegaram ao local.

Até uma aeronave não tripulada (drone), da Polícia Militar foi utilizada para fazer uma grande varredura pelo local do acidente e provável rota de fuga, mas o criminoso não foi encontrado. Ele é o principal suspeito do furto do automóvel em Andradina quando estava estacionado pelo cruzamento das ruas Regente Feijó com rua Humberto de Campos, no bairro Vila rica, em Andradina e pertencente a uma vendedora.

O veículo ficou com a frente bastante destruída após o acidente.