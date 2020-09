Polícia Civil vai investigar morte de mulher que ateou fogo no corpo

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher, com apoio da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, deve instaurar inquérito para investigar as causas da morte de uma mulher de 39 anos, ocorrida na noite de segunda feira (31/08) em de Andradina/SP.

A vítima estava internada na Santa Casa da cidade, com queimaduras pelo corpo.

O caso foi registrado pela filha de 21 anos, na madrugada de terça-feira (1). Apesar de não presenciado os fatos, ela contou à polícia que a mãe foi internada depois de ter ateado fogo em seu próprio corpo.

A filha disse ainda que ficou sabendo por amigos e familiares que a vítima teve uma briga com o companheiro, que não foi qualificado no boletim de ocorrência. Ela não informou se a mãe dela ateou fogo no corpo durante a briga ou depois da discussão.

O caso

No dia mencionado a mulher foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois transferida para a Santa Casa, onde teve a morte constatada.

O corpo passaria por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) e não seria realizada perícia no imóvel, pois os familiares relataram que o local onde os fatos ocorreram tinha sido limpo e arrumado.

O caso foi registrado como morte suspeita, com dúvida razoável quanto a tratar-se de suicídio. (Com Lázaro Júnior)