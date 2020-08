Polícia Rodoviária apreende mais de 350 quilos de cobre na Rondon

Material foi encontrado no porta-malas e banco traseiro de um carro com placa de Três Lagoas/MS. Motorista e passageiro foram ouvidos e liberados.

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde de sábado (22), na rodovia Marechal Rondon (SP 300), aproximadamente 350 quilos de fios e cabos de cobre, que estavam sendo transportados em um veículo com placa de Três Lagoas/MS e ocupado por dois homens. O cobre, os suspeitos e o veículo foram encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional. Os cobres ficaram apreendidos e os homens ouvidos e liberados, junto com o veículo. A Delegacia de Investigações Gerais vai investigar a procedência do cobre.

A detenção da dupla aconteceu quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, realizava patrulhamento pela Rodovia Marechal Rondon, altura do quilômetro 629 + 500 metros, trecho em Andradina (SP), quando os policiais rodoviários abordaram um veículo GM/Sonyc, na cor prata, placas de Três Lagoas/MS.

Com os ocupantes do veículo nada de ilícito foi localizado, porém, em vistoria no interior do veículo foram encontrados no porta-malas e banco traseiro do GM Sonic, cortados em vários pedaços, além de rolos praticamente intactos. Os homens não apresentaram nenhuma nota fiscal dos produtos.

Os fios e cabos de cobres foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil. Como não havia ainda nenhum registro de furto do cobre, os dois homens prestaram depoimento e foram liberados ao final da ocorrência. Os rolos de cobre ficaram apreendidos na Seccional.