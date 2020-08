Moradora do Maranhão é presa pelo TOR com maconha em bagagem

ANDRADINA – Uma moradora do estado do Maranhão, de 26 anos, foi presa pela Polícia Militar Rodoviária na tarde de sábado (22), quando foi abordada em um ônibus na base do pelotão rodoviário, localizado no KM 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), município de Andradina/SP. Na bagagem dela foi localizado um pacote contendo maconha (Cannabis Sativa), que depois de pesada aferiu 143 gramas. Encaminhada para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da maranhense, que informou a princípio estar morando em Uberaba/MG, aconteceu quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um ônibus de linha regular interestadual de transporte de passageiros do itinerário Campo Grande/MS à Brasília/DF, para fiscalização de rotina.

Durante entrevista essa mulher demostrou nervosismo anormal, motivando vistoria em sua bagagem, oportunidade em que foi encontrada uma porção grande de maconha.

A passageira de 26 anos informou que comprou a maconha de um desconhecido na cidade de Campo Grande/MS e que a droga era para seu consumo, já que é usuária. Ela não informou quanto pagou pela droga.

Ela foi encaminhada para o plantão policial, onde foi indiciada por tráfico de entorpecentes e permaneceu à disposição da Justiça. A maconha, os bilhetes de passagem com destino à Uberaba/MG e o telefone celular dela foram apreendidos pela Polícia Civil.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus, a indiciada aguardou na carceragem do plantão policial a decisão do juiz se ela iria responder ao processo presa ou em liberdade e por volta do meio dia ela recebeu a notícia de que acabara de ganhar a liberdade para responder ao processo em casa.