Acidente de trânsito em Fernandópolis mata garoto de 16 anos

FERNANDÓPOLIS – Um garoto de apenas 16 anos morreu atropelado por uma carreta na manhã deste domingo, dia 23, no bairro Jardim Ubirajara em Fernandópolis.

Segundo informações colhidas pela reportagem do regiaonoroeste.com no local, Kauã Machado da Silva foi atingido pelo cavalinho de uma carreta enquanto transitava pela via em uma bicicleta.

Unidades de resgate estiveram no local e constataram o óbito. O motorista do caminhão, abalado, permaneceu no local.

A Polícia Militar isolou a área e o trânsito ficou complicado.

Fonte: regiaonoroeste.com