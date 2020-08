Dois torcedores do Santos morrem após briga com palmeirenses depois do clássico no Morumbi

A confusão aconteceu por volta das 22h de domingo, após o jogo do Morumbi vencido pelo Palmeiras por 2 a 1

MAUÁ – Dois torcedores do Santos morreram após confusão com palmeirenses em um posto de gasolina no Jardim Zaíra, bairro da cidade de Mauá, região metropolitana de São Paulo. A confusão aconteceu por volta das 22h de domingo (23), após o jogo do Morumbi vencido pelo Palmeiras por 2 a 1. Três homens foram presos e confessaram a participação no crime, todos eles seguidores do time de Luxemburgo.

De acordo com informações da TV Bandeirantes, testemunhas disseram que um grupo de torcedores do Palmeiras estava reunido em uma avenida quando santistas apareceram. Teve início uma briga generalizada no local. Já integrantes da torcida santista disseram que eram eles que estavam no posto e foram atacados pelo rival do Palmeiras. A Polícia investiga os fatos e apura as informações.

Os torcedores das duas equipes trocaram agressões com barras de ferro, pedaços de madeira e garrafas. Vários torcedores ficaram feridos na confusão. Em um determinado momento, um torcedor do Palmeiras sacou uma arma de fogo e atirou contra os santistas. Três foram atingidos, sendo um, apenas de raspão. Os outros dois não resistiram aos disparos e morreram. Um deles é Higor Matias Toledo. A polícia não confirmou o nome do outro torcedor.

A Polícia Militar conseguiu localizar três palmeirenses envolvidos na confusão. Eles estavam em um carro que foi abordado pela PM. O trio confessou a participação no crise e nos disparos. Eles foram presos e levados para a delegacia. A arma não foi localizada.

Em depoimento, os palmeirenses disseram que estavam em menor número na confusão e resolveram atirar como forma de defesa. O caso está sendo investigado no 1º DP de Mauá e, após ouvir testemunhas e os participantes da confusão, o delegado irá identificar qual torcida deu início a confusão. Dois deles foram ouvidos e liberados durante a madrugada depois que o outro confessou ser o autor dos disparos que resultaram nos dois homicídios.

Palmeiras e Santos se enfrentaram no domingo, às 16h, no Estádio do Morumbi. O Palmeiras venceu por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, que em razão da pandemia do novo coronavírus, os jogos estão sendo disputados sem a presença de torcedores. Em São Paulo, antes da doença, os clássicos só tinham torcedores do time mandante.