Indivíduo é preso pela PM em Guaraçaí acusado de tráfico de drogas

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na quinta-feira (20), um homem identificado por A. P. O., acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado em sua casa com 4 tabletes pequenos de maconha (Cannabis Sativa), além da quantia de R$ 453,00 em notas diversas. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e permaneceu recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento da equipe do 1°GP (Grupamento Policial) da 3ª Cia do 28º BPMI, com cabo PM Célio e soldado PM Cleyton, ao ser acionada pelo COPOM Controle de Operações da Polícia Militar, informando da ocorrência de tráfico pela residência dele.

Ao chegarem no local do fato, os policiais militares depararam com o autor A. P. O., em frente de sua residência, sendo abordado e realizada busca pessoal nele e nada de ilícito foi encontrado. Foi informado a ele sobre as denúncias de comercialização de entorpecentes em sua residência. Diante das denúncias, ele autorizou a entrada dos PMs em sua casa, e ele acompanhou na busca domiciliar.

Quando os policiais entraram na cozinha, notaram o nervosismo do autor e na realização da busca domiciliar foi encontrado pelo cabo PM Célio, um pote de vidro contendo 4 tabletes pequenos de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, embaladas e prontas para a venda. No mesmo pote havia a quantia de R$ 453,00 em notas diversas.

Diante do material ilícito localizado e das denúncias robustas contra ele, foi dada voz de prisão em flagrante pelo artigo 33 do CP (código Penal), cientificado de seus direitos, sendo necessário o uso de algema como consta na súmula vinculante 11 do STF, devido ao risco de fuga e para preservar a integridade física do autor e dos policiais.

Após dada a voz de prisão o autor confessou a prática do ilícito e informou que sua esposa não tinha participação e era contra a prática do ilícito praticado por ele. Cabe salientar que o autor já esteve preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime, ou seja, tráfico de drogas.

A busca constou com apoio da equipe do 1º SGT PM Nogara e Cb PM Porlato e outra com Cb PM Júlio César e Cb PM Olival.

Posteriormente a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Guaraçaí, onde delegado Dr. Silvio Marinho Gimenez tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão, sendo elaborado boletim de ocorrência, bem como apreensão da maconha, dinheiro e celular que estava em posse do autor, pelo escrivão de polícia Luiz Tadeu Gonçalves Pegino.