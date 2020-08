Entregador de carne ferido em acidente ao lado de estacionamento de supermercado

ANDRADINA – O entregador de carnes de um merca frios da cidade, M. V. L. M., de 20 anos, sofreu contusões e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira (18), na rua Rodrigues Alves, próximo do cruzamento com a rua 9 de Julho, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. As Polícias Militar e técnico/científica registraram a ocorrência.

O acidente aconteceu quando ele retornava de uma entrega, seguindo pela rua Rodrigues Alves, sentido bairro/centro, pilotando a Titan 150, modelo “Cargo”, na cor branca e, pouco depois de atravessar o cruzamento com a rua 9 de Julho, teve a trajetória interceptada pelo Renault Sandero, na cor branca, dirigido pela dona de casa M. A. S. S., de 59 anos, residente no jardim das Àguas, que saía do estacionamento de um supermercado existente no lado posto daquele cruzamento.

Sem tempo para frear, o rapaz bateu forte a moto contra a lateral dianteira esquerda e caiu no asfalto, sofrendo uma contusão mais forte na canela da perna direita. A mulher não se feriu, apenas ficou abalada pelo grande susto.

Por suas vez a dona de casa informou que um caminhão atrapalhou sua visão, impedindo que ela percebesse a aproximação da motocicleta de entregas pilotada pela vítima.

A motocicleta sofreu quebra do paralama, suporte e carenagem do do farol, todos dianteiros, além de quebra de um retrovisor. Já o Sandero teve amassados seu paralama e o capô, os dois dianteiros, lado esquerdo.