Servente é preso acusado de furtar aproximadamente R$ 2 mil de idosa

ANDRADINA – O ajudante de pedreiro M. K. C. L., de 27 anos, residente na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (15), acusado de furtar aproximadamente R$ 2 mil de uma idosa identificada por M. M. S., de 77 anos, residente na rua 7 de Setembro, esquina da Josino Canoa, no jardim Alvorada. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado pelo crime de furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça. A quantia furtada não foi recuperada.

O furto foi cometido na parte da tarde de sábado, depois que a idosa comunicou a uma filha o desparecimento do dinheiro que estava na carteira dela e dentro da casa.

A filha da vítima logo desconfiou do acusado, acionando a Polícia Militar, que realizou patrulhamento pelos bairros jardins Alvorada e Europa, em lugares onde costuma frequentar, porém, não o localizou. O caso foi registrado a princípio no plantão policial.

A PRISÃO

Posteriormente, já quase a noite, a filha da vítima o viu bebendo junto com um irmão dela e filho da mulher que ele havia cometido o furto. A filha então questionou o acusado se ele havia cometido o furto, tendo ele negado a princípio. Porém, depois de muito bate boca e até possível agressão por parte de populares, o acusado acabou confessando o crime e a Polícia Militar, já do turno da noite, foi acionada novamente.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial onde confessou ao delegado a prática do furto, confirmando que pulou o muro da residência e abriu a porta, que estava encostada. Do dinheiro levado, aproximadamente R$ 2 mil, não restou nada, já que ele pagou várias contas dele que estavam em atraso e ainda tomou outras bebidas.

O caso revoltou familiares da idosa vítima do furto, já que o acusado frequentava praticamente todos os dias as imediações da residência e ainda bebia com o filho dela. Populares também queriam dar um corretivo nele pela falta de respeito de furtar uma mulher de quase 80 anos.

Ele já foi indiciado por crime semelhante.