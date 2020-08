Força Tática da PM prende rapaz com droga enterrada no quintal em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira (10), o serviços gerais A. C. N. N., de 23 anos, residente no conjunto Olga Benário, acusado de tráfico de droga e deteve por porte de entorpecente uma adolescente de 16 anos. Na casa do rapaz foi localizada uma grande quantidade de drogas, algumas delas enterradas no fundo do quintal da casa dele. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, o rapaz foi indiciado e permaneceu preso e a menor foi liberada ao final da ocorrência. A droga, dinheiro e balança de precisão foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado e a detenção da menor infratora aconteceram durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Castilho, quando uma equipe composta por sargento PM Alexander, cabo PM Rezende e cabo PM Ceballos, adentrarem na Rua João Marcolino, pelo Bairro Olga Benário, e avistaram a menor ao lado da residência de A. C. N. N., indivíduo com inúmeras denúncias de tráfico de Drogas.

Como a menor também é bastante conhecida nos meios policiais por uso de drogas, imediatamente foi abordada e entregou prontamente uma porção de maconha que portava. A adolescente informou que havia acabado de comprar a droga na casa do indiciado, pagando o valor de R$ 10,00.

Diante da informação, os policiais entraram rapidamente nos fundos da residência surpreenderam A. C. N. N., desenterrando alguma coisa no fundo do quintal de sua casa.

Imediatamente abordado e submetido à busca pessoal, foi localizada em sua bermuda uma bolsinha de tecido com 45 invólucros de cocaína que seriam vendidos a RS 50,00 cada uma, 02 invólucros de cocaína que seriam vendidos a RS 100,00 cada, além de 03 pedras brutas de cocaína (que seriam trituradas posteriormente), com peso total de 103 gramas, bem como uma balança de precisão, além de RS 30,00.

No local escavado por ele localizaram 03 porções de maconha, totalizando 76 gramas. Questionado, A. C. N. N., confirmou que estava realizando o comércio de entorpecentes.

Diante do farto material localizado, das denúncias variadas e da confirmação da menor de ter adquirido a droga com o acusado, foi dada voz de prisão por infringir o artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Entorpecentes, sendo conduzido à Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado Thiago Barroca ratificou a voz de prisão ao maior e indiciando a menor por ato infracional por porte de entorpecentes, sendo ouvida e liberada para as mãe ao término da ocorrência.

Ele permaneceu recolhido na carceragem da Seccional e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz sobre seu futuro, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus.

A ocorrência teve o apoio das equipes com Sgt PM Fagundes, Cb PM Costa Júnior, Cb PM Richard, Cb PM Yoshio, Cb PM Praxedes e Sd PM Thainara.