Jovem de 23 anos morre em acidente de moto em Castilho

CASTILHO – O jovem Bruno da Silva Nascimento, de 23 anos, funcionário da Usina Ipê (Nova Independência), faleceu na manhã de quinta-feira (8), após se envolver em grave acidente de trânsito no cruzamento da av. Getúlio Vargas e seguindo pela Rua Osório Junqueira, ao lado da praça central. Seu corpo foi encaminhado para o IML – Instituto Médico Legal em Andradina, onde passou por exames necroscópicos e depois liberado para a família providenciar o sepultamento, que deve acontecer só nesta sexta-feira (09), em Castilho.

O acidente fatal aconteceu quando Bruno pilotava a moto Titan 150cc, na cor preta, pela Av. Getúlio Vargas, sentido bairro/centro, e quando chegou ao cruzamento citado, bateu de frente contra o VW Golf, na cor prata, que seguia pela Osório Junqueira, sentido centro/bairro e iniciava conversão à esquerda para entrar na mesma rua que seguia a vítima, porém, em sentido contrário.

Segundo o apurado, o motorista do VW Golf aguardava um caminhão fazer uma conversão, e depois do mesmo passar pelo cruzamento, reiniciou a marcha. O piloto da motocicleta não percebeu a aproximação do Golf e bateu violentamente. Segundo testemunhas, estava em alta velocidade, não conseguindo evitar o acidente.

O cruzamento onde aconteceu o acidente teve o fluxo de trânsito interrompido para o socorro da vítima e o trabalho da perícia técnico/científica, sendo preservado pela Polícia Militar até a liberação total. O fato deixou a cidade transtornada. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente com vítima fatal.