Família sai ilesa de acidente de graves proporções materiais na Integração

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária registrou na manhã de quarta-feira (05), um acidente de graves proporções materiais no trevo de acesso à indústria Citroplast, localizada no quilômetro 187 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração”, próximo do córrego Moinho. Por sorte ninguém se feriu. O fluxo de veículos que passava pelo centro do trevo precisou ser desviado no sentido Andradina/Nova Independência até a retirada dos veículos do local. Não chegou a haver congestionamento na rodovia.

O acidente aconteceu quando um representante comercial de 52 anos dirigia o veículo GM Onix (Sedan), na cor prata, placa de Belo Horizonte (alugado), pela rodovia Integração, sentido Nova Independência à Pereira Barreto e ao chegar no trevo da Citroplast teve a trajetória interceptada por um ônibus carregado com funcionários daquela indústria, que tentava acessar a via de acesso e o pátio da empresa.

Sem tempo para frear, o motorista do Onix informou que bateu contra a lateral direita do ônibus, altura da roda traseira. Com a pancada, o automóvel teve acionados os dois air bags, além de sofrer grande destruição em sua parte frontal. Já o ônibus teve um pequeno amassamento no local da batida.

VERSÃO DOS ENVOLVIDOS

MOTORISTA DO ONIX

Segundo o motorista do Onix, informou que estava de folga das vendas porta-a-porta de camisas, calças e bermudas e resolveu ir com a namorada até Campo Grande/MS. Ao retornar, trouxe junto o irmão dela e uma outra pessoa.

O motorista do automóvel disse que nem tinha intenção de passar pela Integração e seguiria reto até Presidente Prudente, pela rodovia Raposo Tavares e depois a Transbrasiliana, até São José do Rio Preto, onde mora, optando por aquela rota.

No meio do caminho o irmão de sua namorada resolveu ir até Pereira Barreto, onde moram sua mãe e outros familiares, onde ficaria por ali por uma semana. Então mudaram a rota e quando a família seguia pela Integração, acabou acontecendo o acidente.

MOTORISTA DO ÔNIBUS

Já o motorista do ônibus informou que faz aquela rota continuamente e na manhã de quarta-feira, 05, ao chegar no trevo de acesso à Citroplast, disse que avistou um caminhão trafegando pela rodovia. Quando esse caminhão passou, como não avistou nenhum outro veículo, retomou a marcha, momento em que “fechou” a trajetória do Onix, provocando o acidente.

O ônibus transportava 22 trabalhadores, inclusive uma grávida, mas ninguém sofreu ferimentos, apenas ficaram nervosos com o ocorrido.

Por sorte, tanto o ônibus, como o automóvel de passeio possuem seguros contra acidentes. O Onix foi retirado do local por um guincho do DER – Departamento de Estrada e Rodagens. O ônibus se locomovia sem problemas após o acidente.