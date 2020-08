Estelionatário dá golpe e leva automóvel de morador de Castilho

Homem desapareceu com carro de castilhense e pode estar agindo em Três Lagoas e região, onde veículo foi localizado abandonado

CASTILHO – José Reinaldo dos Santos, ou ‘José Mineiro’, estelionatário famoso, perigoso e procurado pela prática de crimes em diversas cidades do Brasil pode estar agindo em Três Lagoas e outras cidades de Mato Grosso do Sul.

No sábado, 25 de julho, o golpista agiu em Castilho. Ele se interessou por uma picape Fiat Strada de cor cinza, da vítima Ataíde Gonçalves, conhecido como “Leite”, pelo valor de R$ 18 mil.

José Arnaldo aceitou a proposta de Ataíde e impôs que pagaria pelo automóvel somente na segunda-feira (29).

Segundo a vítima, o estelionatário também estava tentando negociar um sítio da tia de um amigo dele na cidade.

Após conquistar a confiança de Ataíde ele se apossou do carro e depois desapareceu. O dono do carro ligou no número do celular do golpista, porém dava somente caixa postal.

José Arnaldo ainda bloqueou a vítima pelo WhatsApp. Diante dos fatos, Ataíde registrou a ocorrência na Polícia Civil de Castilho.

O veículo foi localizado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (7) abandonado nas proximidades do monumento do Cristo localizado no bairro Jardim Alvorada em Três Lagoas.

O estelionatário é acusado de agir ainda em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, onde é procurado pela Justiça e já esteve preso naquele estado.