Tamiko recebe projeto do condomínio Grand Lagoon do Parque Acqualinda

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue e equipe de governo receberam na tarde de sexta-feira (31/07), o projeto do complexo Riviera Italiana que compõe o condomínio Grand Lagoon do Parque Temático Acqualinda.

Segundo o empresário, Mário Celso Lopes, proprietário do empreendimento, este projeto inicial é composto por nove torres. Oito com sete andares e a principal com 12 andares, gerando um total de 544 apartamentos. Serão quatro mil leitos nesta etapa. Cada uma das torres leva o nome dos locais mais visitados da orla italiana.

Os projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico e de saneamento foram apresentados por Mário Celso Lopes Neto, da Quatro Elos Entretenimentos, responsável pelo complexo do condo-hotel.

Com previsão de inauguração do parque para março de 2021, Mário Celso, acredita que a hospedagem será um dos desafios da cidade.

“Nosso parque terá capacidade para atender de 10 a 15 mil pessoas por dia e chegaremos para a inauguração com todo o complexo hoteleiro da cidade com pouco mais de mil leitos. Iremos acelerar as obras, mas como forma de incentivar a economia local e gerar renda para a população andradinense, lançaremos nos próximos meses o Programa Hospitalidade Acqualinda”, comentou o empreendedor.

Neste programa os moradores de Andradina que tiverem imóveis mobiliados livres e até quartos disponíveis em sua residência poderá se cadastrar no aplicativo como um ponto de hospedagem.

“Atualmente já temos aplicativos neste modelo pelo mundo, porém pretendemos habilitar, através de critérios sérios de qualidade e segurança, os andradinenses que queiram participar do programa, inclusive gerando um selo para identificação do imóvel e um passaporte especial de acesso ao parque”, disse. “Será um passaporte de diplomata, na cor vermelha, já que o andradinense cadastrado colaborará pela diplomacia de

funcionamento do parque e ainda sim conseguir uma renda extra”, completou.

Segundo a prefeita Tamiko, o Acqualinda faz parte dos grandes investimentos que Andradina tem se preparado para receber.

“Ao investirmos em toda a infraestrutura da cidade, fazendo Andradina ultrapassar os 92% de ruas pavimentadas, ter 100% do esgoto coletado tratado, ampliarmos e construirmos creches e unidades de Saúde levando um atendimento de qualidade para nossa população, preparamos a cidade para momentos como este de recebermos grandes investimentos como o Acqualinda”, comentou a prefeita.

“Ficamos felizes porque na última venda de terrenos do Parque Empresarial I, a margem da rodovia Marechal Rondon (SP-300), recebemos inúmeros empresários interessados e tivemos lances com mais que o dobro da oferta inicial, o que demonstra que Andradina está crescendo em todas as áreas e por isso somos a cidade que mais vem gerando emprego na região, com saldo positivo mesmo em meio a pandemia”, completou Tamiko.

Toda a documentação entregue do condo-hotel Riviera Italiana será analisada pela equipe da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Governo de Andradina. O engenheiro secretário da pasta, Ernaldo Costa Calvoso, participou do encontro junto com o secretário de Turismo, Juliano Silva, o secretário de Administração, Antônio Sérgio da Fonseca Filho, o secretário-adjunto da Educação e presidente do Comtur (Conselho Municipal do Turismo), Hugo Zamboni, e os assessores Haruo Kojo, e Silvio Spegiorin.

Na companhia dos empreendedores Mário Celso e o Neto também estava a equipe de engenharia Silvio Pereira, Rafael Pereira e Gabriel Ramos.

Secom/Prefeitura