Educação de Andradina realiza replanejamento escolar para o segundo semestre

ANDRADINA – A Secretaria de Educação do Governo de Andradina está realizando o replanejamento escolar do segundo semestre de 2020. Todas as atividades estão sendo feitas de modo online devido a pandemia do novo coronavírus.

Na segunda-feira (03) foi realizado o Conselho de Classe Participativo e a Reunião Pedagógica, com equipe gestora e professores do Ensino Fundamental. A reunião de pais aconteceu nesta terça-feira (04) para todos os alunos da rede municipal.

Na quarta tem “Ciências em casa”, live aos professores do Ensino Fundamental e AEE, pelo Facebook da Secretaria Municipal de Educação, das 9h às 14h. Simultâneo Web conferência aos professores da EMEIs “Criança pequena também lê.”, com a doutora em ciências da educação Laucí Aparecida Machado Carvalho.

Também na quarta, a live “Chame a criança que mora em você, para brincar com as crianças que você ama.”, também pelo Facebook às 15h. No mesmo dia às 9, a Web conferência

aos professores de Arte: “Vamos fazer Arte juntos?” e a live “Contação de Histórias – tecer leituras pelos fios das memórias”, às 10h30.

Na quinta tem live com a psicóloga Maiza Figueiredo de Barros Rocha, “Autoconhecimento: se instalando na realidade” a partir da 9h. Encerrando na sexta com a live “Práticas de leitura na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais”, com Beatriz Bontempi Gouveia, mestre em Psicologia da Educação pela PUC/SP, a partir das 9h.

Secom/Prefeitura