Governo de Andradina abre inscrições online para Festival Gospel Live

ANDRADINA – O Governo de Andradina por meio da Secretaria de Cultura abriu inscrições online para o “Festival de Música Gospel 2020 – Live Especial” desde o último sábado (01).

O festival, que dispõe de premiações, é uma realização da Prefeitura Municipal de Andradina, e os candidatos devem se inscrever até às 17h do dia 10 de agosto de 2020 pelo site oficial do município – https://www.andradina.sp.gov.br/festivalgospel.

Segundo explica o secretário da pasta, Ricardo Calestini, o objetivo é incentivar a criatividade artístico-cultural local, tendo como universo a música gospel, oferecer lazer e entretenimento à população e dar oportunidade para a revelação de novos talentos locais. O evento conta com o apoio do Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Andradina (COPLEA).

Na primeira fase uma comissão vai escolher as 15 melhores gravações que farão uma live ao vivo no dia 04 de setembro (sexta-feira) para a escolha dos sete finalista que voltam a se apresentarem no dia 05 (sábado). Nas duas fases o público poderá votar através da rede social.

Em 2019, o Governo de Andradina realizou pela primeira fez o festival, que foi um sucesso de participantes e público.

Secom/Prefeitura