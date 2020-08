Ônibus tomba e deixa trabalhadores rurais gravemente feridos

Entre as vítimas do acidente, seis ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Batatais (SP), de acordo com as primeiras informações da Polícia Militar. Outros quatro passageiros sofreram ferimentos leves.

Ainda segundo a PM, o acidente ocorreu na Estrada do Leite, que liga Patrocínio Paulista a Batatais, por volta das 16h15, quando o motorista perdeu o controle do freio em uma curva.

Os trabalhadores voltavam de uma lavoura onde colhiam laranjas. Policiais militares estiveram no local do acidente para prestar atendimento às vítimas.

