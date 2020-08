Motorista bêbado provoca acidente, destrói carro e mata 5 pessoas

Três homens, uma mulher e uma criança morreram na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Motorista admitiu que ingeriu bebida alcoólica e se negou a fazer o teste do bafômetro.

PERUÍBE – Cinco pessoas morreram em um grave acidente entre dois carros, na madrugada de sábado (1), na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Peruíbe, no litoral São Paulo. O motorista que provocou a colisão foi preso em flagrante. Ele admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e, segundo a Polícia Rodoviária, se negou a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com informações obtidas, o acidente ocorreu por volta das 4h, no km 347 da rodovia, na altura do bairro Caraguava. Um motorista que dirigia um carro esportivo perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Ele bateu de frente com um carro onde estavam cinco pessoas. O veículo ficou completamente destruído.

Três homens, uma mulher e uma criança de 2 anos, que estavam no carro atingido, morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande para serem identificados.

Equipes da Polícia Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela rodovia, foram para o local após o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro esportivo se recusou a fazer o teste do etilômetro, conhecido como teste do bafômetro.

“O motorista falou que saiu de um bairro próximo. Ele falou que ingeriu bebida alcoólica, se recusou a fazer o teste do etilômetro, foi preso e levado para o DP”, afirmou Moacir Mathias do Nascimento, comandante da Polícia Rodoviária Litoral Centro-Sul e Vale do Ribeira.

O motorista foi levado a Delegacia Sede de Peruíbe. “O condutor será indiciado por homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, além de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Não será arbitrado fiança”, disse o delegado Arilson Veras Brandão.

De acordo com o DER, por conta do acidente, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega ficou interditada por duas horas, das 4h às 6h, para a remoção dos veículos e das vítimas. Por volta das 9h, apenas o acostamento permanecia bloqueado para os trabalhos da Perícia Científica e, assim que forem concluídos, o trecho também deve ser liberado.

Lei Seca

Os condutores autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro, também conhecido por bafômetro, terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Quem apresentar índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, além das penalidades, também responderá na Justiça por crime de trânsito. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca (lei nº 12.760/2012), também conhecida como “tolerância zero”.