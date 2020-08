“Xuxo” é preso depois de furtar supermercado na rua Bandeirantes

ANDRADINA – O desempregado W. R. O. P., o “Xuxo”, de 28 anos, residente na rua Piauí, bairro Benfica, foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (31/07), acusado de furto, depois de surpreendido com uma sacola contendo perfume e creme dental de um supermercado localizado na rua Bandeirantes, no bairro Piscina. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Os produtos foram devolvidos ao supermercado.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe do CGP – Comando Grupo Patrulha, formada pelo sargento PM Ferreira e cabo PM Balani, realizava patrulhamento pelo centro da cidade e ao passar pelo cruzamento das ruas São Francisco com Humberto de Campos, deparou com o indivíduo andando com uma sacola de supermercado em uma das mãos.

Como havia denúncia de que ele estava praticando vários furtos em residências e estabelecimentos comerciais de vários bairros da cidade, a equipe contornou o quarteirão e realizou a abordagem. Ao averiguar o que ele carregava na sacola, constatou haver dois frascos de desodorante e dois cremes dental, no valor aproximado de R$ 40,00, furtados do supermercado São Roque, localizado no cruzamento das ruas Bandeirantes com Paulo Marin (antiga Acre), no bairro Piscina.

Ele ainda tentou mentir alegando que foi seu pai quem deu, já que estava perambulando pela rua e precisava se higienizar.

Encaminhado até o estabelecimento comercial furtado, os proprietários verificaram as imagens do circuito de segurança e constataram que ele furtou os produtos e saiu sem pagar.

No 2º DP foi indiciado por furto e permaneceu à disposição da Justiça. A proprietária do estabelecimento comercial também foi até a Delegacia de Polícia e reconheceu o autor pelas imagens do circuito de segurança. Os produtos foram devolvidos à ela.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus, ele aguardou preso a decisão do juiz para saber se vai responder ao processo preso ou em liberdade.

No outro dia ao da sua prisão ganhou o benefício da Justiça de responder ao processo em liberdade.