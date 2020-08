PM prende homem após localizar tijolo de maconha em terreno baldio

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (30), um indivíduo residente rua Manoel Bandeira, acusado de tráfico de entorpecentes após localizar um tablete de maconha (cannabis Sativa), pesando aproximadamente 1 Kg. Ele foi localizado em seu trabalho, abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder R$ 340,00. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Militar.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento quando policiais militares de Ilha Solteira receberam denúncia de tráfico de entorpecentes pela rua Manoel Bandeira, onde um indivíduo já bastante conhecido nos meios policiais, e com diversas denúncias lançadas no livro de denúncias da Companhia, teria escondido drogas em um terreno baldio ao lado de sua residência.

Os militares foram ao local e após breve vistoria no terreno localizaram 01 tablete de maconha enterrado no quintal que, após pesado totalizou exatos 939 gramas.

Foi realizada busca na residência do denunciado, que não estava no local e nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais deslocaram ao seu local de trabalho, onde foi abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$ 340,00. Questionado sobre a droga, ele acabou confessando a propriedade da mesma.

Diante das evidências e do material ilícito encontrado, o indivíduo, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a Delegacia de Polícia do município, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão por trafico de entorpecentes, tendo ele permanecido à disposição da justiça. Ele já conta em sua ficha criminal com 3 condenações anteriores pelo mesmo crime.