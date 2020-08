Casa pega fogo no Quinta do Castanheira e família precisa de ajuda

ANDRADINA – Uma família residente na rua José Castanheira Pedrosa, nº 430, no conjunto habitacional “Quinta do Castanheira”, está passando o maior sufoco após perder parte da mobília depois que um incêndio provocado por um curto circuito na tarde da última terça-feira (28). Eles foram em redes sociais e também pediram para a imprensa realizsr uma campanha de doação de alguns móveis, já que no momento não podem adquirir outros.

Segundo a postagem, a família está necessitando da doação de como móveis em geral, como mesas, cadeiras, guardarroupa, sofá e armário de cozinha.

Hoje essa família precisa de sua solidariedade e precisando de algumas doações. Quem puder ajudar entre contato com Franciele Rodrigues de Oliveira pelo telefone 18 99705-0629.

Não foi informado se a família manteve contato com a Promoção Social do município.