Dupla é presa em Ilha acusada de tráfico e associação para o tráfico de drogas

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (31/07), pelo passeio Jaguaribe, dois indivíduos identificados apenas por “E” e “I”, acusados de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, depois de flagrados com 20 gramas de cocaína, além de E$ 150,00 e sacos plásticos para embalagem da droga. Encaminhados até a Delegacia de Polícia, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga, dinheiro e sacos plásticos foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão da dupla aconteceu quando policiais militares de Ilha Solteira realizavam patrulhamento ostensivo preventivo e tiveram conhecimento de denúncia de tráfico de entorpecentes pela rua Jaguaribe, dando conta de que dois indivíduos conhecidos nos meios policiais estariam comercializando drogas em sua residência.

Policiais foram rapidamente para o local, sendo os dois denunciados No local ambos foram abordados e revistados em frente da residência apontada como ponto de tráfico e em busca pessoal foram localizados com “E.”, 20 Gramas de cocaína, quantidade suficiente para que, se batizada (misturada a outros produtos químicos) daria para produzir 60 porções), além de R$ 150,00, com “I.”, nada de ilícito foi encontrado.

Diante do material ilícito encontrado, foi realizada uma vistoria no interior da residência, onde foram localizados 85 sacos plásticos (normalmente servem para embalar gelinho), que seriam utilizados para fracionar a cocaína em porções individuais para a venda.

Diante das denúncias e dos materiais ilícitos localizados, os dois foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde o delegado ratificou a voz de prisão a “E.” e “I.”, indiciando-os por Tráfico de Entorpecentes e Associação ao Tráfico de droga, ficando presos na cadeia de Pereira Barreto à disposição da justiça, aguardando decisão judicial, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus.