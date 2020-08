TOR surpreende menor em ônibus com mais de 10 Kg de Skank

VALPARAÍSO – A Polícia Rodoviária deteve na tarde de quarta-feira (29), na rodovia Marechal Rondon, trecho urbano da cidade de Valparaíso, um adolescente acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 16 pacotes de skunk, a ‘super maconha’, pesando pouco mais de 10 kg. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e ficou à disposição do Conselho Tutelar. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A apreensão do menor infrator aconteceu às 16h10, quando uma equipe da viatura da Polícia Rodoviária encontrava-se estacionada na Base do Policiamento Rodoviário de Valparaíso/SP, localizada no KM 576 + 125, da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), e, ao abordar um ônibus da linha interestadual, sendo que, realizada entrevista com 01 passageiro menor de idade, a equipe desconfiou da atitude dele e, ao vistoriar as bagagens do mesmo, foram localizados 16 pacotes de skunk, a super maconha.

SKUNK

Skunk ou supermaconha é uma droga ilícita, ou seja, uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central. O skunk é produzido a partir de uma espécie de cannabis sativa hibrida, ou seja, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero (Cannabis sativa, Cannabis indica e Canabis ruderalis), cultivada de forma diferente, com o objetivo de obter uma concentração maior de THC (tetrahidrocannabinol), substância ativa com poder narcótico presente nas plantas desse gênero. O skunk foi desenvolvido em laboratórios holandeses, mas a disseminação das sementes pelo mundo, inclusive vendidas pela internet, é preocupante.

Cultivada em condições especiais de temperatura, luminosidade e umidade, geralmente em estufas, com técnicas do sistema hidropônico, a planta desenvolve-se com maior rapidez e ocupa menos espaço. Enquanto uma planta da espécie de cannabis sativa comum mede cerca de 1,8 m, a planta cultivada nessas condições alcança apenas 30 cm. Como resultado, enquanto em uma espécie de cannabis sativa comum a concentração de THC é de 2,5%, no skunk pode chegar a 17,5%.