Secretaria de Assistência Social de Murutinga do Sul entrega de mantas e cobertores

MURUTINGA DO SUL – A Secretaria Municipal de Assistência Social de Murutinga do Sul, por intermédio da primeira dama Sueli Merizzi Pimentel e a vice prefeita Neide Viola, realizaram nos meses de junho e julho a entrega de mantas/cobertores como parte do desenvolvimento da Campanha do Agasalho do ano de 2020.

Elas duas, junto com servidores do setor, percorreram todo o município fazendo as entregas, beneficiando mais de 300 famílias assistidas pela Promoção Social.

Devido a pandemia do coronavirus, os servidores seguiram todos os protocolos recomendado pelas autoridades e Secretaria de Saúde.

Assessoria de Comunicação