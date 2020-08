Murutinga do Sul inicia 2ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo

MURUTINGA DO SUL – A Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde, considerando o avanço do sarampo no país comunica o início da 2ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo que começará no dia 15 de julho e vai até o dia 31 de agosto. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, a campanha terá, como público-alvo, a população de 6 meses a 49 anos sendo dividida da seguinte forma:

*Intensificação de vacinação para a população de 6 meses a 29 anos, vacinação seletiva (avaliação da situação vacinal e vacinação conforme calendário vacinal vigente, nessa faixa etária 2 doses não vacina)

*Vacinação indiscriminada na faixa etária de 30 a 49 anos ( nessa faixa etária receberá a vacina independentemente de quantas doses tiver)

Ligue 37881146 ou 192 e agende seu horário.

Sarampo

A transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira e a única forma de evitar essa doença é por meio da vacinação. O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso – 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas contraem a doença. É transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira.

Sintomas

Os sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Em torno de três a cinco dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de cinco anos de idade.

Ligue para a Unidade Básica de Saúde II Anatalicio de Oliveira agende seu horário e compareça no dia e hora marcado com a caderneta de vacina em mãos.

Todos juntos na Luta contra o Sarampo.