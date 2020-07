PCC ataca banco e cerca batalhão em Botucatu após apreensões de drogas

BOTUCATU – Uma ação com integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) cercou um batalhão da PM (Polícia Militar) e atacou uma agência do Banco do Brasil na madrugada de quinta-feira (30), em Botucatu, cidade a cerca de 240 quilômetros da capital paulista. Houve intenso tiroteio.

Segundo a Polícia Civil, os ataques têm ligação direta com as toneladas de drogas apreendidas pela PM nas últimas semanas. Ainda de acordo com a polícia, a facção criminosa está tentando repor o dinheiro perdido com as drogas em ataques a caixas eletrônicos.

A polícia diz, ainda, que é possível que seja uma ação orquestrada por uma quadrilha especializada de roubo a banco que receba auxílio da facção. Investigações em andamento devem apontar a motivação do crime e seus responsáveis. Segundo o promotor Lincoln Gakiya, é possível que tenha envolvimento de integrantes do PCC na ação, mas ainda é cedo para dizer se foi um crime orquestrado e financiado pela facção

O secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, afirmou à imprensa que “nós nunca apreendemos tanta droga como de janeiro a junho deste ano de 2020. Ou seja, estamos dando uma pancada dura no crime. Nosso papel é enfraquecê-los ou enfrentá-los. Isso vai continuar cada vez mais”

Criminosos se escondem em mata Moradores da região relataram nas redes sociais ter ouvido tiros e explosões. Vídeos foram compartilhados mostrando barulhos de tiros. Na fuga, segundo a PM, os criminosos se esconderam em área de mata na região do rodovia Marechal Rondon e continuavam sendo procurados até esta publicação. Segundo a PM, entre 30 e 40 assaltantes participaram da ação. Os ladrões estavam fortemente armados e usavam máscaras e coletes à prova de balas. Dois policiais ficaram levemente feridos após trocar tiros com os assaltantes. Eles estão fora de risco. A polícia afirmou que os criminosos fizeram reféns durante a ação, mas não há relatos de vítimas feridas.

