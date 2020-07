Rotary Club Andradina Urubupungá realiza primeiro “Varal Solidário”

ANDRADINA – O Rotary Club Andradina Urubupungá estará promovendo neste domingo dia 02, o primeiro “Varal Solidário” em sua sede localizada na rua Evandro Brembatti Calvoso, 536, próximo da igreja Nossa Senhora das Graças, com a participação vários de seus integrantes.]

Segundo um dos organizadores do evento, foram arrecadadas várias roupas novas e seminovas e serão colocadas à disposição de quem precisar e estiver passando pelas imediações do Rotary. Se outras pessoas quiserem doar roupas diversas, poderá ir também até o local e deixar as peças à disposição no “Varal Solidário”.

Claro que todas as medidas de segurança em relação ao covid 19, sendo obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento mínimo de cada pessoa, informou Armando Rocha.