Prefeito Gilson Pimentel faz inauguração da tão esperada Travessia do Córrego Jaó

MURUTINGA DO SUL – A Prefeitura de Murutinga do Sul e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil inaugurou na manhã de segunda-feira, 27 de julho, a nova Travessia do Córrego Jaó, na Estrada Municipal MGS 214. A cerimônia de descerramento da placa aconteceu no Paço Municipal, situado à Rua Orlando Molina, nº 267, no centro de Murutinga do Sul, às 10 horas. A própria Major PM Claudia Bemi, Diretora da Divisão de Recuperação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, participou do evento alusivo e também visitou a obra entregue à população, na companhia do prefeito Gilson Pimentel, da vice-prefeita, Neide Aparecida Beccaria, e do presidente da Câmara Municipal, Adriano Humberto Nunes.

DO INVESTIMENTO

A obra teve o investimento total de R$ 192.042,98, e foi executada por meio de convênio celebrado entre o Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e o município, beneficiando diretamente cerca de 4.186 pessoas. Em breves palavras, o prefeito Gilson Pimentel também destacou o importante papel do deputado Mauro Bragato na conquista dos recursos aplicados nesta obra de enorme alcance social.

DUAS DÉCADAS DE SOFRIMENTO

“Na verdade, a ponte antiga vivia sempre interditada, o que era um verdadeiro transtorno para as 77 famílias do Assentamento Orlando Molina e moradores do Bairro Jaó. Essa nova construção trata-se de uma obra de implantação de travessias em duas linhas de aduelas pré-moldadas em concreto armado, com seção de 3x3m e 6mts de comprimento, num total de 12 aduelas”, explicou Gilson em Nota divulgada por sua Assessoria de Imprensa. A nova construção assegurou maior mobilidade no ir e vir dos moradores, facilitando, sobretudo, o escoamento da produção agrícola, aspecto este muito importante, já que a região é uma bacia leiteira que registra grande fluxo de carros e máquinas agrícolas que circulam pela região. Além disso, a estrada faz a ligação entre Murutinga do Sul, Andradina e Guaraçaí, justificando a urgência no atendimento da reivindicação popular.

