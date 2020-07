Prefeitura comeÃ§a recapeamento no Alto dos IpÃªs

NOVA INDEPENDÊNCIA – Na última quarta-feira (22), a Prefeita de Nova Independência, Thauana Duarte, esteve acompanhando o início do recapeamento das ruas do bairro Alto dos Ipês.

No local serão realizados 9.957,34 m2 de recapeamento.

Segundo a empresa responsável pela obra a conclusão deverá acontecer nas próximas semanas.

“Essa é mais uma conquista para o povo de Nova Independência, além do recapeamento iniciamos hoje a instalação de iluminação pública no Parque Casa Nova. São obras de grande valor e importantes para o desenvolvimento do nosso município e conforto dos munícipes”. Concluiu Thauana.

Assessoria de Comunicação