Governo de Andradina dá início ao Programa Criança Feliz em parceira com o Governo Federal

ANDRADINA – O Governo de Andradina, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, deu início na segunda-feira (27) ao Programa Criança Feliz, uma ação do Governo Federal, de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

São públicos prioritários no atendimento ao programa: gestantes, crianças de até três anos e suas famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais – CAD Único; crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção, inseridas no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças “Jail Brasil da Silva”.

O programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. Destaca que neste período de pandemia da Covid-19 não estão sendo realizados as visitas domiciliares e sim o contato remoto com as famílias, através de ligações telefônicas, mensagem de texto- SMS, videochamadas e whatsapp.

A equipe é composta por uma Coordenadora Daniele Catarino da Rocha Lopes, supervisora Magda Luciana Bertuci Alves e treze estagiários entre as áreas de serviço social e área de psicologia, que desenvolverão a função de visitadores do programa.

A família que possuir interesse em participar do programa, pode estar entrando em contato com no telefone 3722-7259 (Secretaria

de Promoção e Assistência Social, Procure a supervisora Magda) ou com as unidades de Centro de Referência de Assistência Social:

CRAS

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I Rua Treze de Maio, 1887 – Vila Mineira Telefone: 37228487

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II Rua Floriano Peixoto, 449 – Jardim Alvorada Telefone: 37224399

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS III Rua Monsenhor Victor Assuiti, 2004 – Benfica Telefone: 37223386