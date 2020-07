Motocicleta furtada é localizada abandonada no Jardim Europa

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na tarde de quarta-feira (22), a motocicleta Titan 150cc, na cor preta, que havia sido furtada na noite anterior (terça, 21), quando estava estacionada na rua Grécia, no jardim Europa. O proprietário foi informado da localização do veículo e foi ao local para recupera-la. Foram danificados o tambor de ignição e um dos piscas, Foi elaborado um boletim de ocorrência para que a mesma fosse retirada do registro nacional do bancos de dados quanto ao furto.

O FURTO

O furto da moto aconteceu na noite de terça-feira, 21, próximo de 23h30, quando o proprietário, que mora na rua Santa Amália, bairro Bela Vista, havia ido até a casa de amigos residentes na rua Grécia, no jardim Europa, mostrar o veículo que ele havia comprado naquele mesmo dia, por volta do meio dia.

Ao sair para ir embora, constatou que a moto não estava mais em frente da casa onde havia estacionado e entrou em desespero. Ele então postou fotos da moto em redes sociais informando do furto e oferecendo recompensa de R$ 200,00. Segundo o rapaz, ele chegou a receber telefonemas informando sobre a moto, porém, a pessoa chegou a pedir R$ 1 mil de recompensa e era para depositar o dinheiro. Claro que ele não depositou.

Um outro telefonema informou direitinho onde a moto estava escondida, era dentro de uma casa abandonada localizada no cruzamento das ruas Londres com Grécia, a 100 metros de onde havia sido furtada. Ela estava com o miolo de ignição estourado e um pisca quebrado.