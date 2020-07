Polícia Civil de Castilho prende “Indinho” acusado de onda de furtos na cidade

CASTILHO – Por força de um Mandado de Prisão preventivo expedido pela Comarca de Andradina, a Polícia Civil de Castilho prendeu na tarde de quarta-feira (22), o jovem R. D. S. A. M., conhecido por “Indinho” de 18 anos, acusado de ser o responsável por uma de furtos ocorridos no município. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, tomou ciência do MP e foi recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória da cidade de Nova Independência, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu depois de uma denúncia anônima informando onde era a sua residência, então os policiais civis foram ao local e o localizaram. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão.

O MP expedido pela Justiça deveu-se após representação (denúncia) do delegado de polícia do 2º DP de Andradina, Raoni Manoel Spetic Selva em decorrência de investigação por infringir em, crime cujo delito é previsto no artigo 159 parágrafo 1° do Código Penal (extorsão mediante sequestro). Ele é investigado pela Delegacia de Castilho acusado de cometer diversos crimes contra o patrimônio.

A justiça então entendeu que o crime imputado a ele tem fundamento e o juiz expediu o referido Mandado de Prisão em caráter preventivo para que a Polícia Civil conclua as investigações e remeta o processo para ser julgado e ele poderá ser condenado ou não.