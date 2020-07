Jovem de 22 anos é preso após abusar sexualmente de várias mulheres em Rancharia

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a prisão temporária, mandado de busca e apreensão domiciliar foram decretados pela 1ª Vara Criminal Local.

RANCHARIA – Um rapaz de 22 anos foi detido na terça-feira (21), por ser o principal suspeito de praticar estupro e importunação sexual em Rancharia. Os crimes ocorreram de 17 a 20 de julho deste ano.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na noite da última sexta-feira (17), uma adolescente de 17 anos relatou que caminhava pela rua quando o indivíduo que estava em uma bicicleta desferiu um tapa em sua nádega.

A jovem continuou o trajeto e o rapaz a seguiu. Ele então desceu da bicicleta e começou empurrar a jovem contra um muro, apalpando os seios e as nádegas dela. Ele só parou de praticar os atos libidinosos após uma moradora do local se aproximar.

Os policiais localizaram imagens de circuito interno e flagraram a conduta do indivíduo. Populares somaram informações através do perfil da rede social do acusado. Ele então foi identificado com reconhecimento fotográfico.

Uma outra vítima, de 24 anos, também relatou que o homem passou por ela a bordo de uma bicicleta e permaneceu embaixo de uma árvore. Quando ela passou, ele desferiu socos, arranhões e praticou atos libidinosos contra ela, apalpando seu corpo e não consumou a conjunção carnal pois a vítima foi ajudada por uma testemunha.

Outras cinco mulheres, com idade entre 20 e 42 anos compareceram espontaneamente da Delegacia da Mulher e relataram que o autor também aproveitou delas desferindo tapas em suas nádegas.

Sete vítimas foram identificadas em quatro dias, segundo a polícia.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a prisão temporária, mandado de busca e apreensão domiciliar foram decretados pela 1ª Vara Criminal Local.

O homem de 22 anos foi capturado e levado para a Cadeia de Presidente Venceslau.