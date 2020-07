Primos são presos acusados de tentativa de homicídio na rodoviária de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado (18), os primos F. H., de 28 anos, morador no bairro São João e L. M. F. O, de 25 anos, desempregados, morador no parque São Gabriel, acusados de tentativa de homicídio contra A. S. L., o “Nê”, de 34 anos, morador no Jardim Alvorada. Ao que tudo indica relacionado ao furto de telefone celular praticado pela vítima. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

O crime aconteceu próximo de 1h30, quando os três estavam pelo cruzamento das ruas Euclides da Cunha com Ceará, próximo do terminal rodoviário e, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, iniciou-se uma briga entre eles, e os dois se apoderaram de uma pedra grande de concreto cada um, as quais, segundo a vítima, foram utilizadas pelos autores na agressão.

Diante da situação e vendo que seria morto, “Nê” correu para o terminal rodoviário e pediu ao guarda do local que acionasse a Polícia Militar, informando que haviam pessoas pelo local querendo mata-lo.

Compareceram no local os Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo e com apoio das equipes do Sgt PM Crepaldi e Cb PM Amorim; Sgt PM Alexander, Cb PM Rezende e Cb PM Camargo, além de Cb PM Teodoro e Cb PM Wander, e depararam com a vítima, A. S. L., o “Nê”, de 34 anos, em uma das plataformas dos ônibus, com vários ferimentos na face, principalmente testa, cortes na cabeça e orelha.

O corpo de bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permanecendo internada. Não foi informado o estado de saúde do agredido. Soube-se posteriormente que ele foi liberado no dia seguinte.

Os policiais militares fizeram uma vistoria pelo terminal rodoviário e cerca de 30 metros da vítima, em outra plataforma, com apoio das demais viaturas, os autores foram abordados, sendo F. H., de 28 anos e seu primo, L. M. F. O., de 25 anos. Submetidos a busca pessoal nada de ilícito foi localizado com os mesmos.

Continuando a vistoria, próximo da plataforma n° 1, na esquina com a rua Ceará, foram encontradas 02 pedras grandes de concreto, as quais, segundo a vítima, foram utilizadas pelos autores na agressão.

Mediante aos fatos, caracterizado como tentativa de homicídio, devido a gravidade dos ferimentos na vítima, foram dadas voz de prisão aos autores pelo crime tipificado no ART. 121, parágrafo 2° do CP – Código de Processo Penal.

Autores apresentados no Plantão, onde o escrivão Rafael, bem como a delegada Carolina Tucunduva, ratificou a prisão em flagrante pelo artigo citado acima, permanecendo os autores a disposição da Justiça. Eles foram encaminhados para a cadeia de Pereira Barreto, aguardando a decisão do juiz já que não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus.

Os dois já tem passagens criminais, assim como a vítima. Pelas informações levantadas pela reportagem, a briga teve origem depois que a vítima teria furtado um, ou mais celulares dos agressores. Os aparelhos são trocados por droga, segundo a reportagem conseguiu a informação.