Ex-prefeito é alvo de ação civil após prejuízo de mais de R$ 735 mil à Prefeitura de Prudente

PRESIDENTE PRUDENTE – Um prejuízo de R$ 735,1 mil aos cofres públicos municipais foi apontado pelo Ministério Público Estadual (MPE) em razão de dois contratos, com aditivos, firmados nos anos de 2013 e 2015 pela Prefeitura de Presidente Prudente com a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) para a prestação de “serviços de limpeza, conservação e manutenção das praças esportivas administradas pela Secretaria Municipal de Esportes”.

Creste pede à Justiça a condenação do ex-prefeito a todas as penas previstas no artigo 12, inciso II, por violação dolosa ao artigo 10, inciso XII, ambos da lei 8.429/92, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, que consistem no ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 735.139,15, com a incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso (data de cada pagamento decorrente dos contratos mencionados); na perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância; na perda da função pública; na suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; no pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e na proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Ontem (20), o juiz da Cara da Fazendo Pública, Darci Lopes Beraldo determinou a notificação do ex-prefeito para que ele apresente sua manifestação por escrito dentro de 15 dias.

O juiz mandou também citar a Prefeitura de Presidente Prudente para que se manifeste sobre integrar a ação no polo ativo.