Cavalo solto em avenida provoca acidente de trânsito com vítima

ANDRADINA – Um, dos três cavalos soltos livremente no final da Av. Rio Grande do Sul, próximo da cerâmica e Alto Posto Viajantes, provocou um grave acidente de trânsito na tarde de terça-feira (14), causando ferimentos no motorista de uma picape Saveiro, no animal atropelado e grandes prejuízos materiais no veículo. Mesmo com dor na cabeça e no tórax, a vítima recusou encaminhamento até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quanto o assentado J. P. S., de 57 anos, residente no assentamento Belo Monte, chegava na cidade pela Av. Rio Grande do Sul, dirigindo a picape VW Saveiro, na cor bege, e, quando estava bem em frente da cerâmica (fábrica de tijolos 8 furos), foi surpreendido por um, dos três cavalos que pastavam livremente pelo local e atravessou aquela via repentinamente.

Sem tempo para frear ou desviar do animal, ele acabou atropelando-o, causando um enorme corte de pelo menos 15 centímetros no peito do cavalo, além de provocar fratura da pata dianteira esquerda.

Já o assentado sofreu uma forte pancada na cabeça e um tranco no tórax provocado pelo cinto de segurança. A picape do lavrador sofreu amassamentos na porta do motorista, capô, paralama, lado esquerdo, além de quebra do parabrisa dianteiro.

Como o animal não saía do lugar devido os graves ferimentos, o homem achou por bem pegar uma corda e deixa-lo amarrado até que os bombeiros chegassem. Outros dois animais que insistiam em passar de um lado para o outro da avenida foram capturados com a chegada de mais bombeiros e de responsáveis.

Segundo o assentado, ele sabe quem é o proprietário dos três animais e iria aciona-lo na justiça na tentativa de ressarcir os prejuízos causados no único veículo utilizado para seu trabalho. Não foi possível confirmar a informação de que o animal ferido precisou ser sacrificado. Os outros dois foram apreendidos e a Prefeitura, através da empresa responsável, iria efetuar autuações pela falta de cautela na guarda de animais de grande porte.