Entregador de lanche ferido em grave acidente na Av. Rio Grande do Sul

Motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro para a vítima

ANDRADINA – O entregador de lanches H. R. P. M. S., de 20 anos, residente no bairro Gasparelli, sofreu diversas escoriações e contusões pelo corpo ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira (14), em um semáforo do cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com Espírito Santo, bairro Benfica. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por exames de raio X e curativos dos ferimentos. O motorista que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O acidente aconteceu quando o entregador pilotava a motocicleta Titan 160, na cor preta, pela saída da cohab Gasparelli e ao adentrar a avenida com a intenção de seguir sentido ao centro, foi violentamente atingido por um veículo Fiat Uno, na cor azul, cujo motorista não foi identificado.

Com o violento choque, o rapaz caiu no asfalto sofrendo ferimentos nos dois pés, dois joelhos, dois cotovelos e no queixo. Por sorte não apresentava possíveis fraturas.

Depois de perceber a besteira que fez o motorista do Fiat Uno fugiu do local sem prestar socorro à vítima e sem ser identificado pelas testemunhas. O veículo teria como detalhe a porta pintada em outra cor, possivelmente verde.

A motocicleta do rapaz ficou completamente destruída, tendo inclusive entortado a balança que sustenta o pneu traseiro. Policiais militar que atenderam a ocorrência foram em busca de imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar o causador do acidente.

O cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com a rua Espírito Santo, sentido ao centro, precisou ser interditado para o socorro da vítima e a retirada da motocicleta do local.

OUTRO ACIDENTE

Naquele mesmo instante outro acidente aconteceu na mesma Av. Rio Grande do Sul, em frente da cerâmica, em frente do futuro parque empresarial II.