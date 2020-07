28º BPM/I inicia campanha “Inverno Solidário” de 2020

ANDRADINA – O comando do 28º BPM/I anunciou neste final de semana que já iniciou a sua participação na campanha “Inverno Solidário 2020” que, ao contrário do que sempre ocorreu nas edições anteriores, neste ano, tem por objetivo a arrecadação exclusiva de cobertores novos. A mudança se deve às recomendações das autoridades de Saúde Estaduais e internacionais, que visam reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus.

Ainda de acordo com o comando da PM, todos os cobertores arrecadados até o próximo dia 22 de setembro, serão encaminhados ao Fundo Social de cada um dos 12 municípios que compõem a área de abrangência do 28º BPM/I (Andradina, Nova Independência, Castilho, Itapura, Ilha Solteira, Suzanápolis, Sud Menucci, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Mirandópolis e Lavínia), que se encarregará de destiná-los às Entidades Assistenciais e famílias carentes cadastradas em seus respectivos programas sociais.

“Cada sede de Compainha, Pelotão e GP – Grupamento Policial, terá em sua entrada uma caixa de papelão grande com o Banner padrão afixado. Toda pessoa que quiser fazer a doação do cobertor novo, poderá ir até um desses Quarteis da Polícia Militar e deixar o cobertor na caixa. Com certeza este gesto irá fazer a diferença na vida de alguém”, informa e incentiva a Nota divulgada pela PM neste final de semana.

DIRETO NAS VIATURAS

Quem quiser doar e não pode ir até as sedes de Cia, GP ou Pelotão, pode entregar o cobertor para qualquer policial militar nas viatura que estiver passando na rua e a doação chegará até os responsáveis.