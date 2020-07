Parede desaba e mata quatro pessoas em obra de hipermercado em Prudente

O acidente mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil

PRESIDENTE PRUDENTE – Um acidente registrado nesta quinta-feira (15), em uma obra de um hipermercado matou quatro trabalhadores em Presidente Prudente.

O acidente mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. O local, que antes era o Walmart, viraria o Sam’s Clube e estava fechado para clientes porque passava por uma reforma desde o começo do ano.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a parede que desabou na construção tem aproximadamente três metros de altura.

O local, funcionava desde 2010, mas estava fechado desde o começo deste ano para reformas.

OBRA IRREGULAR

O Governo de Presidente Prudente informou, após o acidente, que havia um Projeto de Construção em análise na Secretaria de Planejamento, porém, ainda não estava aprovado.

“Não havia autorização pra execução de obras. Assim que acionada, a equipe de engenharia da Seplan esteve no local e embargou a obra”.

Outra vítima foi levada para o Hospital Regional e o estado de saúde dela é estável.

OUTRO LADO

Por meio de nota, o Grupo BIG, lamentou a morte dos trabalhadores.

“O Grupo BIG lamenta profundamente as mortes de Juliano Santos Ferreira, Ernando Pereira Souza, Geraldo da Costa Cabral e José Ivanildo Ferreira, funcionários da empresa Engetec, em decorrência do acidente registrado na tarde de quinta-feira (16) na unidade desativada do Walmart de Presidente Prudente. A equipe da Engetec estava no local para avaliar os procedimentos necessários para a reforma, que teria início assim que a autorização da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Presidente Prudente fosse concedida. O acidente também deixou uma pessoa ferida, que foi imediatamente encaminhada ao hospital mais próximo”.

Ainda segundo a empresa, eles já estão trabalhando para garantir toda assistência para as famílias das vítimas.

“O Grupo BIG já acionou a Engetec para garantir que toda assistência necessária seja prestada às famílias das vítimas. O Grupo BIG também prestará todo o auxílio necessário neste momento tão doloroso. Além de colaborar com as investigações das autoridades, o Grupo BIG aguarda os resultados da perícia, que apontará causas e responsabilidades do acidente, para tomar as medidas necessárias” finalizou a nota.