Carreta carregada de carne bovina tomba na BR 262 e populares tentam saquear carga

De acordo com o motorista, a carreta tombou neste domingo (21) após um estouro do pneu de tração. Carga está avaliada em R$ 170 mil

TRÊS LAGOAS (MS) – Uma carreta carregada com 28 toneladas de carne bovina e com a carga avaliada em R$ 170 mil tombou na BR 262, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de domingo (21).

O veículo vinha do Mato Grosso e tinha com destino a cidade de Promissão, no Estado de São Paulo, distante a 229 km de Três Lagoas (MS).

De acordo com o motorista, um homem de 48 anos, o acidente aconteceu após o pneu de tração estourar, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo.

Com o tombamento, o motorista sofreu apenas escoriações na perna esquerda, safando-se do acidente consciente e orientado.

Informações levantadas, no local do acidente apontam que a carga transportada era de proteína bovina, e pesou 28 toneladas, alcançando o valor total de R$170 mil reais.

Com isso, ou seja, o conteúdo da carreta – carne bovina – populares tentam saquear o caminhão, que ainda encontra-se na BR 262.

Mesmo após 24h após o acidente, dezenas de pessoas concentram-se nas proximidades do acidente, na expectaiva de “garantirem” de maneira ilícita a carne da semana, ou até mesmo do mês.

O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas foi acionado para dar suporte à Polícia Rodoviária Federal, frente às tentativas de saques.

Devido às normativas de Segurança Alimentar do Brasil, a carga deve retornar para a cidade de Sinop (MT), nas próximas horas, onde passará por inspeção sanitária, conforme determinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).