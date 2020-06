Corpo de prefeito de Borebi que contraiu Covid-19 é enterrado com homenagem de moradores

Antônio Carlos Vaca estava internado desde o final de maio em Bauru (SP) e morreu neste sábado (20). Moradores fizeram cortejo e soltaram balões em homenagem.

BOREBI – O prefeito de Borebi (SP), Antônio Carlos Vaca (PSDB), que estava internado com Covid-19 em Bauru e morreu na manhã deste sábado (20) foi enterrado por volta das 13h30.

Moradores fizeram um cortejo na entrada da cidade e soltaram balões brancos para homenagear o prefeito, que passou no carro da funerária pelo portão de entrada e foi sepultado no Cemitério Municipal.

De acordo com a assessoria, a Defesa Civil e a Polícia Militar acompanharam o ato para evitar aglomerações. Não houve velório e apenas alguns familiares puderam subir ao cemitério.

Antônio Carlos estava internado no hospital em Bauru desde 24 de maio. Dois dias antes, ele tinha sido internado em um hospital de Lençóis Paulista e, por conta da gravidade, foi transferido para Bauru. Ele precisou passar por hemodiálise durante o tratamento e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo o assessor, Fábio Alvares, o prefeito de 73 anos teve morte cerebral na noite de quarta-feira (17), mas não foi preciso desligar os aparelhos. Neste sábado, foi confirmada a morte.

Em nota, o Hospital Unimed Bauru informou que o paciente Antonio Carlos Vaca evoluiu a óbito às 7h05 deste sábado (20). Disse que ele estava internado desde o final de maio na UTI com quadro grave de insuficiência respiratória e que o resultado do exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz, deu positivo para Covid-19.

A cidade contabiliza, até o momento, 9 casos positivos de coronavírus. Segundo o assessor, a morte do prefeito entrará no boletim oficial de Covid-19 às 16h deste sábado (20).

Antônio Carlos estava no terceiro mandato como prefeito de Borebi. Ele foi o primeiro prefeito eleito da cidade, em 1992, e também foi vereador, quando Borebi era distrito de Lençóis Paulista.

Além disso, foi professor em Borebi e moradores relataram à TV TEM que ele era muito querido na cidade. Segundo o secretário de saúde e amigo do prefeito, Regis Cirilo, Vaca deixou uma lembrança positiva.

“A cidade sente muito, a região sente muito. Ele era muito amado pelos cidadãos, em Agudos era muito querido também. Ele era um prefeito conhecido regionalmente, quando chegava nas secretarias de São Paulo e até Brasília. A lembrança é esse exemplo de humanidade que ele tinha. Ele atendia as pessoas com humanidade, com carinho, com respeito”, comenta o secretário.

Posse do vice-prefeito

O vice-prefeito de Borebi, Pedro Miguel de Araújo, assumiu o cargo que era ocupado pelo prefeito Antônio Carlos Vaca depois que ele recebeu o diagnóstico de morte cerebral.

De acordo com a Lei Orgânica do Município, a partir do 15º dia de afastamento do prefeito, o vice deve ser empossado.