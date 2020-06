Homem morre ao ser atropelado por carreta na Marechal Rondon

Vítima não teve identidade revelada; polícia tenta descobrir se foi acidente ou atentado contra vida

ARAÇATUBA – Um atropelamento resultou na morte de um homem, no início da noite de sexta-feira (19), em Araçatuba. O acidente aconteceu na altura do km 533 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao bairro Guanabara.

A identidade do homem em questão ainda não foi revelada por autoridades policiais que apuram o que de fato ocorreu. A pessoa que morreu foi atingida por uma carreta. Não se sabe até o momento se ela atravessava a rodovia ou se atentou contra a própria vida, se atirando diante do caminhão.

O homem morreu no local do atropelamento, em decorrência de fraturas pelo corpo, em especial na região da cabeça. O motorista da carreta parou o veículo poucos metros à frente do acidente. Ele não teria conseguido frear a tempo de evitar o choque.

Após realização de perícia no local, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal de Araçatuba), para realização de exame necroscópico. Somente após as providências de praxe, foi liberado para que familiares (aguardados para comparecerem no IML), providenciem velório e sepultamento.