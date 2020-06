Santa Casa de Andradina recebe mais de R$ 970 mil para enfrentamento à covid-19

Foi liberado auxílio financeiro emergencial auxílio financeiro emergencial de R$ 978.645,65 para a Santa Casa Andradina. Como coordenador da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da Alesp, comemoro esta conquista.

O recurso é destinado pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, que participam de forma complementar do SUS, para atuação coordenada no combate à pandemia da Covid-19. Essa é uma luta conjunta da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, da Frente das Santas Casas Federal, junto com a Frente Parlamentar Estadual, e da Fehosp – Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, presidida pelo Dr. Edson Rogatti, que se transformou no Projeto de Lei de iniciativa do senador José Serra, que teve como relator o deputado Baleia Rossi.

A Santa Casa de Andradina é uma entidade que atende não só a população da cidade, mas de toda a região. Todos nós sabemos da luta que essas entidades têm para prestar um serviço de máxima qualidade e fazer frente as suas despesas, especialmente neste momento difícil, que temos procurado fazer nossa parte como parlamentar, lutando por medidas como esta, que irá beneficiar a população.