Câmara de Castilho realiza seção curta em período de coronavirus

CASTILHO – O presidente da Câmara de Vereadores de Castilho, Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, comandou uma curta seção realizada na manhã da última segunda-feira (01), já que não haviam Projetos de Lei enviados pelo Poder Executivo e também obedecendo as recomendações das organizações de saúde devido a pandemia de coronavirus, quando ainda não há acesso do público no plenário. Foram colocados em votação então apenas três requerimentos e três indicações apresentados pelos parlamentares.

REQUERIMENTOS

Em um dos requerimentos apresentados, há um assinado em conjunto pelos vereadores Itamar Vieira dos Santos e Giovany Vicente da Silva, solicitando informações do Poder Executivo para que, através do setor responsável, informar se existe a possibilidade da Prefeitura fazer a reconstrução (reforma) da pista de caminhada da Av. Adinaldo Rodrigues de Medeiros.

Na justificativa para apresentação da propositura os parlamentares castilhenses citam a necessidade de se providenciar uma melhoria na pista de caminhada da referida avenida, considerando que o fluxo de pessoas é intenso, e vários munícipes procuraram o Poder Legislativo para relatarem que o local está em situação de calamidade, com buracos, degraus, falta de iluminação e muito mato ao lado da calçada.

“A reforma dessa via é de extrema importância para que todos os munícipes pratiquem suas atividades físicas de forma segura e saudável”, concluíram os vereadores na petição assinada em conjunto.

INDICAÇÕES

O vereador Ademar Onório, o “Lorinho”, apresentou indicação para que es estude a possibilidade de realizar reparos e manutenção nos aparelhos da academia a ar livre próximo ao CIEC – Centro Integrado de Educação e Cultura.

Segundo “Lorinho” em sua justificativa para apresentação da propositura, alguns aparelhos do local estão se deteriorando (quebrando) e, principalmente devido o retorno do uso deles pelos munícipes, se faz necessário e urgente tais reparos a fim de preservar os equipamentos e evitar acidentes futuros com os usuários dos mesmos.

Outra indicação, desta vez apresentada pelo vereador Itamar Vieira dos Santos, solicita que a Prefeitura, através dos setores competentes e em entendimento com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e 28º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Andradina e área de abrangência do município, solicite que se aumente o policiamento na cidade de Castilho.

Segundo Itamar em sua justificativa para apresentação da indicação, a população está entristecida devido o índice de criminalidade que atinge e assusta o município, sendo alvo de muitas brigas em plena luz do dia, local onde se transita muitas pessoas e, infelizmente, devido esse grande número de brigas e o número reduzido de policiais, mesmo com todo esforço e voa vontade dos que estão em serviço, não está sendo suficiente.

Itamar cita que recentemente houve uma briga em plena realização de feira livre na praça da Matriz, quando os feirantes e consumidores foram surpreendidos com a violência, quando o rival levou golpes de garrafa quebrada no pescoço e quase morreu. Fato esse que, nem mesmo nos momentos de lazer a população tem tranquilidade ou segurança para desfrutar em paz. Em sendo possível tal aumento do efetivo policial, que ele seja estendido também para pontos comerciais de maior fluxo de pessoas de Castilho.