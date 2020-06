AME Andradina retoma atendimentos gerais

Unidade retoma as atividades em sua totalidade contratual com a Secretaria de Estado de Saúde.

ANDRADINA – Mediante ao cenário do Covid-19, o Ambulatório Médico de Especialidades – AME Andradina, vem seguindo as orientações da RESOLUÇÃO SS 28 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EM 19 DE MARÇO DE 2020, com redução dos atendimentos.

As consultas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos estavam sendo realizados de acordo com o critério de gravidade do paciente.

Porém, a partir de hoje, 1 de junho de 2020, os atendimentos retomam de forma integral, seguindo a orientações de segurança para pacientes e funcionários evitando contagio e disseminação do COVID -19.

– Na portaria antes da entrada do paciente, a equipe de enfermagem fará a verificação da temperatura corporal com Termômetro Digital de Testa (sem Contato, a realização do check list de sintoma gripal e orientações gerais sobre prevenção da COVID-19;

– Será obrigatório o uso de máscara fácil e higienização das mãos do paciente e acompanhante com álcool 70% com o uso de borrifador, mantendo a distância de um metro;

– Os acompanhantes, serão permitidos somente para os agendamentos que constam na filipeta a obrigatoriedade, gestantes, maiores de 65 anos, menores de 18 anos e pacientes com necessidades especiais;

– O acompanhante não pode ser do grupo de risco: acima de 60 anos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, gestantes, asmáticos e doentes pulmonares;

Obrigatória a sinalização com faixa fixa de 1 metro no chão para espaçamento de pessoas na entrada e na recepção do Ambulatório. Espaçamento de assentos com bloqueio de lugar para que seja mantido o distanciamento seguro;

– Álcool em gel disponibilizados em pontos estratégicos na unidade;

– Todos os profissionais paramentados com Equipamento de Proteção Individual (EPI), de acordo com as normas técnicas das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica;

– A frequência da limpeza da unidade, principalmente banheiros, maçanetas, corrimão, elevadores, piso locais da unidade com álcool 70% ou solução de água sanitária, foi intensificada;

Será priorizado o uso da escada ao invés do elevador, se necessário, somente dois pacientes por vez no transporte.

O AME Andradina conta com a colaboração dos pacientes e acompanhantes que forem permitidos, em busca do melhor e mais seguro atendimento e segue a disposição para demais esclarecimentos. Informações (18) 3702-3160.

DIVULGAÇÃO