Casal é preso pela PM em Ilha acusado de furto tentado qualificado

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de terça-feira (02), um casal formado por F. C. S., de 35 anos e sua companheira, acusado de tentativa de furto qualificado, depois de flagrado dentro de uma residência, com vários produtos já separados. Os dois e os produtos foram encaminhados à Delegacia de Polícia do município, sendo indiciados e ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto e ela à penitenciária de Tupi Paulista, à disposição da justiça, aguardando decisão do juiz sobre seus destinos, já que não está havendo audiência de custódia presencial. Os produtos recuperados pela PM foram devolvidos à vítima.

A prisão do casal aconteceu durante patrulhamento preventivo pelas ruas daquela cidade, quando a equipe formada pelo CB PM Maycon e SD PM Galli, avistou uma mulher parada ao lado de um bar, se portando de maneira suspeita, fazendo com que fosse abordada pelos policiais militares.

Ao ser questionada sobre o que fazia ali naquele horário, entrou em contradição várias vezes e, depois acabou por admitir que ela e um amigo estavam praticando furto naquele estabelecimento.

Ao entrarem no local, os PMs avistaram F .C. S., com uma caixa térmica nas mãos. Ao perceber que havia sido surpreendido, se evadiu pelos fundos pulando muros e adentrando em várias residências pelos telhados.

Foi solicitado o apoio da Guarda Municipal para realizar o cerco em todo o quarteirão. O autor tentou esconder-se em uma residência 5 casas depois do local do furto, mas foi localizado e detido pela equipe policial que estava em seu encalço.

Durante sua fuga ele danificou parte da área de lazer de uma residência.

Ambos receberam voz de prisão, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com os produtos do furto sendo eles: 1 botijão de gás, 1 aparelho de som, 1 roteador, 2 corotes de pinga, 6 maços de cigarro palheiros, 1 caixa térmica e 1 bicicleta da marca KAPA (furtada por ele em data anterior).

O Delegado de plantão os autuou em flagrante por Furto Tentado Qualificado, ficando ambos à disposição da justiça.

O autor, de 35 anos, desempregado, já possuía várias passagens anteriores por furto e havia saído da Penitenciária de Lavínia há 3 dias.

A ocorrência teve apoio da equipe com cabos PMs Wilson e Henrique.