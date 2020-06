TOR prende mulher com caminhão caçamba carregado com mais de 1 mil Kg de maconha

PENÁPOLIS – A Polícia Rodoviária prendeu na manhã de quarta-feira (03), S. M. A., de 43 anos, sem profissão definida, moradora na cidade de Nova Andradina/MS, acusada de tráfico de entorpecentes, depois de flagrada na rodovia Marechal Rondon dirigindo um caminhão carregado com grande quantidade de maconha (Cannabis Sativa). A ocorrência foi apresentada na Policia Federal de Araçatuba, tendo a acusada ficado à disposição da Justiça. A droga, em um total de 978 tijolos de maconha, que totalizaram 1.169 kg, e o caminhão foram apreendidos.

A prisão da acusada aconteceu às 10h30, durante fiscalização da equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, da Polícia Rodoviária da base Araçatuba, formada pelo Sub tenente PM Fausto, Sd PM Leandro e Sd PM Calixto, pelo KM 484 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), pista sentido interior/capital, no trecho da cidade de Penápolis/SP, houve suspeita em relação ao caminhão caçamba (basculante) VW 16 170, cor branca, conduzido por ela que, após receber sinal de parada, primeiramente foi ignorado, porém, pouco depois a condutora veio a parar.

Quando os policiais rodoviários foram conversar com ela para saber o destino da viagem, devido ao seu nervosismo, decidiram vistoriar o compartimento de carga do caminhão, o qual estava carregado de pedras, foi localizada, sob a carga, grande quantidade de maconha

Questionada sobre a droga, a mulher informou pegou o caminhão em um posto de gasolina localizado na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul com São Paulo e o levaria até um posto de gasolina até a cidade de Botucatu, localizada no centro do estado de SP. Perguntado quanto ganharia pelo serviço, disse que receberia um total de R$ 2 mil.

Ocorrência foi apresentada na Policia Federal de Araçatuba, onde foi indicada por tráfico de drogas e recolhida à penitenciária feminina de Tupi Paulista, à disposição da justiça. O caminhão e a droga foram apreendidos.

A ocorrência teve o apoio das equipes formadas pelo Sub tenente PM Júnior, Sd PM Amanda, Cb PM Marcolino, Cb PM Sorroche; Cb PM Braga, Cb PM Edwilson e Cb PM Alves, Sd PM Debora.